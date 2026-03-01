メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市にある県立斐太高校では、卒業式の伝統行事「白線流し」が行われました。 白線流しは学生帽の白線とセーラー服のスカーフを一本に結んで学校の前を流れる川に流し変わらぬ友情を誓い合う斐太高校で約90年続く卒業式の伝統行事です。 春らしい陽気となった１日は、川岸に並んだ卒業生たちが担任の先生にお礼の言葉を告げると3年間共に過ごした仲間との別れを