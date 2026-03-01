メ～テレ（名古屋テレビ） 2027年3月卒業の学生らを対象にした合同の会社説明会が名古屋で開かれています。 2027年3月に卒業予定の学生向けの企業説明会などは1日から解禁となります。 就職情報サービスなどを手がけるマイナビは1日から名古屋市港区のポートメッセなごやで合同会社説明会を開催しています。 のべ400社ほどが出展し約5000人の学生の来場を見込んでいます。 マイナビ就職情報の営業部門