元巨人の江川卓氏（70）が自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。岡本和真のメジャー移籍で“4番”不在となった巨人について語った。江川氏は「かなり心配ですよ、ジャイアンツは」とOBとしての本音を明かした。4番が抜けた打線をどう組み直すか？江川氏は「阿部（監督）さんは多分リチャードさんを4番にしようと頑張って打ち方や感覚を変えてるんだと思います」と推測した。江川氏はソフトバンク時代にリチャードの