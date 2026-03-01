イランへの攻撃をアメリカ国内はどのように受け止めているのか？作戦長期化も懸念される中、トランプ大統領が最も危惧していることは何なのか？ワシントンで取材を続ける記者が解説します。【写真で見る】地上侵攻の可能性は？ トランプ大統領が最も危惧する「米軍の犠牲」イランへの攻撃アメリカ国内での反応は？ 注目は「出口戦略」守川雄一郎記者：現在アメリカでは、アメリカ軍がターゲットにしていた最高指導者ハメネイ師