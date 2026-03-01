猫に舐められれば「ザリザリ」と痛く、膝に乗られればズッシリと重い。さらには、トイレに行きたい絶好のタイミングで「膀胱ふみふみ」の洗礼を受けることも--。そんな、はたから見れば少し災難な瞬間ですら、「これは愛なのかもしれない」と深読みし、幸せをかみしめてしまうのが、猫飼いの悲しい性（さが）ではないでしょうか。本記事では、1年半の単身赴任を経て「猫がいる家」へ戻った歌人・仁尾智さんの著書『猫のいる家に帰