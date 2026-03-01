うららかな春の陽光の下、雲南省昆明市にある湖の滇池では、湖水が揺らめき、遠くには緑に覆われた山々、空にはユリカモメが軽やかに舞っていた。観光客は湖の周辺を散策し、時に足を止めて写真を撮影し、心地良い春を楽しんでいた。新華網が伝えた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）滇池