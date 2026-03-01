「フィリーズＲ・Ｇ２」（７日、阪神）春のクラシック出走へ向けて、何としても勝利を手にしたいプリンセスモコ。ダート１２００メートルの新馬戦を勝ち上がったが、２戦目から芝に路線を切り替え、つわぶき賞、紅梅Ｓと連続２着。１週前追い切りは栗東ＣＷで４Ｆ５２秒２−１１秒６を記録。切れ味鋭い動きで態勢は万全だ。前哨戦で結果を残し、堂々と桜の舞台に立つ。阪神ＪＦ７着からの巻き返しに燃えるショウナンカリス。