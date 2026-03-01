「中山牝馬Ｓ・Ｇ３」（７日、中山）１勝クラスから破竹の４連勝で福島記念を制したニシノティアモ。２番手からの横綱相撲で楽々と抜け出し重賞初Ｖ。２歳時から素質の一端を示してきたが、年齢を重ねて心身ともに成長し、ここにきて本格化の様相。１週前追い切りは、美浦Ｗの３頭併せで最先着。さらに調子を上げている。重賞２連勝で、春の大舞台に乗り込む構えだ。昨年はオークス４着、秋華賞３着、エリザベス女王杯２着と