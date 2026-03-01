ブルージェイズの岡本和真内野手が１日放送のフジテレビ系特番「ジャンクＳＰＯＲＴＳ岡本和真いってらっしゃい！世界に誇る日本のアスリートＳＰ」（午後７時）に出演。契約金の額が自身の予想の２倍だったことを明かす一幕があった。同チームとの４年間で約９３億円という契約金について自身の予想の２倍だったことを明かすと「自分の中で日本より低いのは嫌やった。これぐらいはほしいというのは決めてて」と話し始めた岡