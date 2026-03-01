男子デュアルモーグル決勝コブを攻める堀島行真＝たいらスキー場フリースタイルスキーW杯富山なんと大会のデュアルモーグル第7戦で1日、男子のエース堀島行真が期待に応え、観客を沸かせた。3位だった前戦の留飲を下げるように、約6年ぶりの自国開催のW杯を勝利で締めくくった。「日本人が優勝し、日本にとっていい日になったのでは」と誇らしげだった。気温5度とこの日も緩んだ軟らかい雪質で「コントロールしながら滑る