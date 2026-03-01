警察庁は１日、国内の米国とイスラエル、イランの関連施設への警戒・警備を強化するよう都道府県警に指示した。米国とイスラエルの軍事攻撃でイランの最高指導者ハメネイ師が死亡したことを受け、イラン側は報復を宣言しており、国内関連施設への影響が懸念されている。同庁は事務連絡で、国内の各国大使館や在日米軍基地などについて、情勢に応じて周辺のパトロール強化や警察官の配置の増強などを行うよう求めた。