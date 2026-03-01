シンガー・ソングライター山本彩（32）が1日、沖縄県うるま市で開催されたイベント「まんまうるまブランドサミットin URUMA」に参加した。前日に大ファンのプロ野球・阪神の2軍キャンプや世界遺産「勝連城跡」、現代版組踊「肝高の阿麻和利」の稽古場などを巡り、うるま市のありのままの魅力に感動する“まんまうるま”を存分に体験した。「沖縄県には何度も来ているのですが、うるま市に来させていただいたのは初めて。昨日と今