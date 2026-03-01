中国外務省は、アメリカとイスラエルによる攻撃でイランの最高指導者・ハメネイ師が殺害されたことについて、「イランの主権と安全に対する重大な侵害だ」と非難しました。中国外務省は1日、イランの最高指導者・ハメネイ師が殺害されたことについて、「イランの主権と安全に対する重大な侵害だ」としたうえで、「中国はこれに断固反対し、強く非難する」とする報道官談話を発表しました。また、「緊張状態のさらなる悪化を回避し