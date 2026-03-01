【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中島美嘉が4月クールのTVアニメ『淡島百景』のEDテーマを担当することが決定した。 ■「“どうか自分だけの光を見つけて輝かせて欲しい”というメッセージも込めました」（中島） TVアニメ『淡島百景』は、志村貴子が描く、文化庁メディア芸術祭優秀賞も受賞した同名マンガ（太田出版）が原作。舞台に立つことを夢みる少女たちが全国から集まってくる淡島歌劇学校を