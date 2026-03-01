お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める1日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。あの有名ミュージシャンが後輩芸人の義弟だと明かす場面があった。番組では「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」の主題歌であるsumikaの「Honto」をオンエア。そこで同バンドのボーカルを務める片岡健太の話題になると、有吉は「『ダーリンハニー』吉川の奥さんの弟さんなんだよね