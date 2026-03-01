仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）で小一郎（仲野）の“初恋のひと”直を演じた白石聖のオフィシャルコメントが到着。直の死について「私自身すごく悲しく、衝撃的でした」としつつ、「小一郎の心の中で、直が永遠の味方として、忘れられない存在として、生き続けていてくれたらうれしいです」と話している。【写真】『豊臣兄弟！』“直＆小一郎”幼なじみの笑顔ショットにほろり大河ドラ