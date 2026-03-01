Kroiが、2026年第1弾となるニューシングル「Kinetic feat. INCOGNITO」を3月23日にリリースすることを発表した。本作は、90年代からUKジャズ・ファンク／アシッド・ジャズシーンを牽引し、今なおその頂点に君臨し続けるレジェンド 「INCOGNITO（インコグニート）」のリーダー、Bluey（ブルーイ） によるプロデュース作品。Kroiにとって音楽的なルーツの一つでもある巨匠との、国境と世代を越えた待望のコラボレーションが実現した