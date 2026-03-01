皐月賞トライアルの第６３回報知杯弥生賞ディープインパクト記念・Ｇ２（３着馬までに皐月賞への優先出走権）は３月８日、中山競馬場の芝２０００メートルで行われる。デビュー２連勝でデイリー杯２歳ステークスを制して、前走の朝日杯フューチュリティステークスで３着だったアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）が主役候補だ。１番人気に支持された前走は、外の１２番枠からうまく流れに乗