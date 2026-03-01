忙しい大人女性には、日常に寄り添う扱いやすいヘアスタイルがおすすめ。長めのボブにレイヤーカットで動きをプラスした「長めボブレイヤー」なら、結んでも下ろしてもおしゃれに決まるはず。今回ご紹介するのは、40・50代にぴったりな「長めボブレイヤー」。上品なのに今っぽさも取り入れられるヘアスタイルを、ぜひ試してみてください。 肩ラインのくびれがポイント ヘアスタイリストの@kitadani_kouj