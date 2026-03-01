Northern19が2月25日にEP『FIVE FLESH』をリリースした。同EPを携えて同日よりスタートした全国ツアー＜Northern19 “FIVE FLESH tour”＞のゲストバンドが最終発表となった。最終ゲストとして発表されたのは、5月8日の京都公演から6月26日の渋谷WWWXツアーファイナルまでの後半戦だ。KUZIRA、Hawaiian6、locofrank、OVER ARM THROW、SHADOWS、dustboxといったNorthern19と関わりの深いバンド陣が各地で濃密な対バンを繰り広げる。