中日のオフィシャルパフォーマンスチーム「チアドラゴンズ２０２６」が１日、本拠地バンテリンドームで新ユニホームをお披露目した。新メンバー３人を含む１６人が、ドラゴンズブルーを基調とした新ユニホームに身を包んだ。オープン戦・ＤｅＮＡ戦の試合前には、ダイナミックなダンスパフォーマンスも披露。イニング間にもグラウンドに登場し、スタンドのドラゴンズファンを楽しませた。