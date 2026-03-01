法学部に通う大学生グラビアアイドル・いろはが2月27日、自身のインスタグラムを更新。電子書籍限定写真集が発売されたことを伝えた。 【写真】ガラスに映る横からショットが衝撃キャミ＆デニム姿の現役大学1年生 いろはは「【お知らせ】」と書き出し、「6人のカメラマンによる、デジタル写真集 『誰も知らない いろは』 ついに発売開始となりました」とファンに告知した。「なんと大ボリュームの188ページ!!