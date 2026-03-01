ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が、1日放送の「ジャンクSPORTS世界に誇る日本のアスリートが大集結SP」（後7・00）に出演。契約交渉の秘話を明かした。巨人からポスティングシステムを利用して大リーグ移籍を目指していた岡本。今年1月3日、交渉期限の数時間前にブルージェイズと合意した。MCの浜田雅功に、契約合意について「ギリギリまでかかって感じですね？」と振られた岡本は「もともと、“ギリギリ2日前ぐら