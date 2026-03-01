「口内炎」はよくある口内の病気の1つです。多くの人が一度は経験したことがあると思います。口内炎の原因は、ストレスや疲労、栄養不足、不十分な歯磨きなどさまざまですが、頻度的に最も多いのは「外傷性口内炎」です。舌や頬の内側を誤ってかんでしまったり、入れ歯や矯正器具が当たったりすることで起こります。外傷性口内炎の場合、比較的すぐに自然と治ります。一方で、2週間以上口内炎が治らないような場合は注意が必要です