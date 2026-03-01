【イスタンブール共同】イランの最高安全保障委員会（SNSC）のラリジャニ事務局長は1日、最高指導者ハメネイ師の死亡を受け「臨時評議会」を設置する方針を明らかにした。国営テレビが報じた。中東の衛星テレビ、アルジャジーラによると、評議会設置は憲法の規定に基づく措置で、次期最高指導者が選出されるまで国政運営を代行する。国営テレビによると、臨時評議会はペゼシュキアン大統領、次期最高指導者候補に挙がったこと