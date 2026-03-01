丹内祐次騎手は、第1回小倉競馬で11勝をあげ、開催リーディングジョッキーとなった。なお、2位には斎藤新騎手、3位には西塚洸二騎手がランクインした。僅差の1位丹内騎手は、「ファンの皆様の期待に応えられないレースが多々あったので、今回のリーディングは嬉しいっていう感じもせず、申し訳ない気持ちでいっぱいです。1頭1頭しっかり結果を出せればいいなと思ったのですが、今週もなかなか勝つことができず、申し訳ないです