3月1日、阪神競馬場で行われた12R・4歳上2勝クラス（ダ1200m）は、武豊騎乗の6番人気、ボディブロー（牡5・栗東・森秀行）が勝利した。ハナ差の2着にウルスクローム（牡4・栗東・大橋勇樹）、3着にランスオブセヘル（牝5・栗東・奥村豊）が入った。勝ちタイムは1:11.7（良）。1番人気で岩田望来騎乗、アスタールフナ（牝4・栗東・中竹和也）は4着、2番人気で西村淳也騎乗、ダノンモンテローザ（せん5・栗東・茶木太樹）は6着敗