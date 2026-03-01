3月1日、阪神競馬場で行われた8R・4歳上1勝クラス（芝1800m）は、松山弘平騎乗の1番人気、レベルスルール（牡4・栗東・池江泰寿）が勝利した。クビ差の2着にウィテカービート（牡4・栗東・昆貢）、3着にフェイトライン（牡4・栗東・斉藤崇史）が入った。勝ちタイムは1:45.9（良）。2番人気で岩田望来騎乗、ダノンブランニュー（牡4・栗東・福永祐一）は、5着敗退。【阪神6R】コントレイル産駒 コンジェスタスがデビュー2連勝イ