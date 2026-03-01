ソフトバンク・柳田悠岐外野手が１日、宮崎キャンプ最終日を迎えて「やりきりました」と振り返った。この日、西武とのオープン戦（アイビースタジアム）には出場せず、福岡への帰路に就いた。「最後首痛で練習できないところがあったので、（出力を）まず早めに取り戻せるように。状態上げるように１週間くらいやって、そこから結果を残せるように」。２３日の侍ジャパンとの壮行試合（サンマリン）は首痛のため欠場。台湾遠征