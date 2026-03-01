フジテレビは１日、４月９日から毎週木曜２５時４５分から放送するＴＶアニメ「淡島百景」のエンディング主題歌が中島美嘉の「光」に決定したと発表した。中島は「雪の華」「ＧＬＡＭＯＲＯＵＳＳＫＹ」など数多くの楽曲で大ヒットを記録。近年は野外フェスへの出演やアコースティック編成、ロックバンドなど、さまざまなジャンルのライブ活動を精力的に展開し、圧巻のパフォーマンスと表現力で注目を集めており、今年１１月