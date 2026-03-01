2月27日から開かれていたおでんの祭典「静岡おでん祭」は最終日の3月1日も多くの人でにぎわいました。「静岡おでん祭」は、1日までの3日間に、過去最多となる75店舗が出店。会場では地元の「静岡おでん」だけでなく、「東京・北区おでん」や「金沢おでん」など全国9地域のご当地おでんが販売されました。（来場者）「たまごとちくわとこんにゃく食べました。久しぶりにおでんを食べて、おいしいなと思いました。」会場がおでんのお