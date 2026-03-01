「宮下草薙」の宮下兼史鷹（34）が1日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、意外な前職を明かす場面があった。「建物」というトークテーマになり、宮下が「一応、僕は大工を3年間ぐらいやってましたね」と前職を明かすと、お笑いタレント・有吉弘行は「えっ!そうなの?」と驚きの声を上げる。そこで有吉が「大工っていい仕事だよな」というと、宮下は「そうですね。僕はけっこう楽しかっ