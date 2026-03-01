私はカスミ。友人のムツキから、衝撃的な同居解消の理由を聞きました。料理上手な義母からの厳しい評価や、義母が料理以外の家事をまったくしないこと、そして一緒に暮らしてみると予想以上に不潔な人だったという話を教えてもらい、私は言葉を失いました。特に共用部分を汚しても片づけない、トイレ詰まりを放置するといったエピソードには驚愕しました。ムツキの「距離感って大切だよ。近づきすぎると、見たくないものもたくさん