歌手の中島美嘉が、４月９日放送スタートのテレビアニメ『淡島百景』（フジテレビ 毎週木曜25時45分）のエンディング主題歌「光」を担当することが発表された。中島は「この度、『淡島百景』のエンディング曲を担当させていただけることをとても嬉しく思います。この曲には、“迷いながらも、進んだ道の先に必ず光があるよ”“どうか自分だけの光を見つけて輝かせて欲しい”というメッセージも込めました。アニメのオンエアが待