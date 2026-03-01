アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は1日、アンドラのソルデュで女子スーパー大回転第6戦が行われ、ソフィア・ゴッジャ（イタリア）が1分25秒95で今季2勝目、通算28勝目を挙げた。エマ・アイヒャー（ドイツ）が0秒24差の2位、カイサビクホフ・リー（ノルウェー）が3位。（共同）