■これまでのあらすじ陽菜の財布をアテにする兄夫婦が、ついに実家乗っ取りに動き出した。2人の魂胆は見え見えだが、なぜか父は話に乗ろうとする。陽菜は実家を守ろうと必死になるが、それをことごとく突っぱねて義姉が言葉巧みに話を進めていく。そして、父が財産を開示してしまい…？財産を開示すると言った父でしたが、金庫から出てきたのは母の家計簿でした。そこには母が長年にわたって兄に渡してきたお小遣いが記録されてい