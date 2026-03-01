人気コスプレイヤー・えなこが１日までに自身のＳＮＳを更新。グラビアアイドルの南あみとディズニーランドを訪れた様子をアップした。えなこはインスタグラムを更新し、「あみとディズニー楽しかったな」とつづり、２人でディズニーを訪れた際の写真を公開。おそろいの服とカチューシャを付けた全身ピンクのコーディネートを披露した。この投稿には「かわちい」「２人とも、めっちゃ可愛いです」「ディズニーで会ってみたい