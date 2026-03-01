歌手の森口博子、酒井ミキオがＭＣを務めるＢＳ１１の「ＡｎｉｓｏｎＤａｙｓ」（金曜・後８時）発のライブイベント「ＡｎｉｓｏｎＤａｙｓＦｅｓｔｉｖａｌ」が１日、東京・渋谷のＬＩＮＥＣＵＢＥＳＨＩＢＵＹＡで行われた。１年８か月ぶり６度目の開催となる今回はアニメソング界を率いる９組が競演し、それぞれの持ち歌のほか名曲のカバー、また一夜限りのコラボレーションステージでもアニソンファンを魅了した