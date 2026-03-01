◇オープン戦中日9―2DeNA（2026年3月1日バンテリンD）中日の4番・細川が2試合連続のアーチを放った。初回2死一塁でDeNA・先発・東のスライダーを捉えて左翼へ先制2ラン。前日の侍ジャパンとの壮行試合でも隅田から一発を放っており、2試合連続の快音に「これがシーズン中に出れば一番。継続していきたい」と満足げだった。DeNAの東は、チームが11試合連続で白星を献上している「天敵」。細川は「今年は打ち崩さない