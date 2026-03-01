◇オープン戦中日9―2DeNA（2026年3月1日バンテリンD）中日・石川昂が今春の実戦6試合目で初安打を放った。4―1の5回2死満塁で代打で登場。DeNA・伊勢の直球を捉えて3点二塁打を右翼線に運んだ。「（右方向への打球は）自分の持ち味の一つ。安打が出て良かった」と石川昂。プロ7年目。ここまで5試合、12打席ノーヒットだったが、ようやくの安打にホッとした様子だった。