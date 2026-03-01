Kroiが、2026年第1弾となるニューシングル「Kinetic feat. INCOGNITO」を3月23日にリリースする。 （関連：Kroi「世の中にはもっと変な音楽があっていい」魅惑のサウンドスケープで観客を揺らした初のホールツアー） 本作は、1990年代からUKジャズファンク／アシッドジャズシーンを牽引するINCOGNITO（インコグニート）のリーダー Bluey（ブルーイ）によるプ