（台北中央社）内政部（内務省）統計処が先月に発表した統計によると、昨年末時点で原住民（先住民）族として登録されている人口は62万9456人で、総人口に占める割合は約2.7％となった。人口、割合ともに増加傾向にあり、10年前に当たる2015年末では人口は約54万7千人、割合は約2.3％だった。民族ごとではアミ族が最も多く、約23万5千人（37.3％）。次いで、パイワン族が約11万4千人（18.1％）、タイヤル族が約10万3千人（16.3％）