今回の舞台は韓国・華川郡！参加するのは干し柿祭り！だがその前に、ウォーミングアップとして別の祭りに参加。今回は祭り二本立て！その祭りは、3週間で130万人が訪れるという大規模なお祭り。早速、祭り会場へ向かう。そこにいたのは、極寒の水の中でヤマメを手づかみする男たち！「華川ヤマメ祭り」の名物イベント。ヤマメのつかみ取りは、40人の参加者が凍てつく氷水に飛び込み、3分間でヤマメを捕まえるという、韓国屈指のク