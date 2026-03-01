向かったのは、野生生物の楽園・コスタリカ！今回のスタンプツアー最大の目的はケツァール。美しいエメラルドグリーンの体に、長さ60cmにもなる尾を持つという神秘的な鳥。狙うのは最終日。初日と2日目は、コスタリカ北部のジャングル地帯でスタンプにできる珍獣を狙う！今回の目標は、とにかく使いやすいスタンプ！まず見つけたのはハチドリ。狙うはホバリングする姿を動くスタンプにすること。蜜を吸う瞬間、伸ばした舌の撮影に