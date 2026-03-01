県内の交通事故について、みていきます。 県警が発表している1年間の交通事故の発生状況によりますと、件数や負傷者の数は減少傾向にあります。 グラフが示す通り、おととしは件数と負傷者の数は、ともに平成以降、最も少なくなりました。 しかし去年は、件数が2451件でおととしよりも35件増加。 負傷者の数は3044人と、61人増えました。 そのうち、半数以上の55％が「交差点」と、その周辺で発生してい