インタビューに答えるイランのサイード・ハティブザデ外務次官＝1日午後、東京都港区のイラン大使館来日中のサイード・ハティブザデ・イラン外務次官が1日、東京都内で共同通信のインタビューに答え、米イスラエルの攻撃で最高指導者ハメネイ師が死亡したことについて「主権国家の指導者が正当性もなく暗殺された。前代未聞の事態だ」と非難した。「侵略者には報復するしかない」と反撃への理解を求めた。殺害されたハメネイ師