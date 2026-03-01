◇オープン戦西武10―6ソフトバンク（2026年3月1日アイビースタジアム）西武のドラフト2位・岩城颯空（はくあ、22＝中大）が6回から4番手として実戦デビューを果たした。1四球を与えたものの3奪三振と上々の内容に「直球でファウルや空振りが取ることができた。自分のボールは勝負できると感じた」と笑顔を見せた。4点リードで迎えた6回、岩城の名前がコールされた。プロ初のマウンドではソフトバンク・庄子と対戦。「緊