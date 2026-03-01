ケージの隅で身を寄せ合って震えている姉妹の保護子猫さんたち。3ヶ月後には飼い主さんとの生活にもすっかり慣れ、リラックスした姿を見せてくれるようになったのだとか。動画は6.1万回以上も再生され、「これからも沢山幸せになあれ」「可愛い兄弟ですね❤一緒に暮らせて幸せね!」とのコメントが集まっています。 【動画：人間に怯え、隅で震えていた２匹の保護子猫→３ヶ月経つと…『まるで別猫のような変化』】