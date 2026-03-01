猫に「幸せを与えられる人」の特徴５選 1.しつこくせず、猫のペースを尊重できる 猫は自分の時間をとても大切にする動物です。幸せを与えられる人は、猫が寝ているときや一人で窓の外を眺めているときに、無理に構おうとはしません。 「可愛いから触りたい」という自分の気持ちよりも、「今はそっとしておいてあげよう」という猫の気持ちを優先できるかどうかが鍵となります。 猫が自分から近寄ってきたときだけ