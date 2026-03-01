名古屋を拠点に活動するアイドルグループ「dela」の本多もかがこのほど、SPA!デジタル写真集「二人だけの秘密」（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットを公開した。 【写真】果実がこぼれ落ちていますよ！ 海辺の家、夜明け前の屋上での秘密の時間。冷えた体をお風呂で温めて……。そんな妄想膨らむグラビアで極上スタイルを披露。表紙では、赤いニットのトップスから、収まり切らないたわわな果実が下からこぼれ落ち